شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب يناشد جماهيره لحضور مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت بيستين كازادي، رئيس نادي فيتا كلوب، مناشدة جماهير الفريق لحضور مباراة الأهلى قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الفريقين والمقررة غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعدما نشر النادى الكونغولى بيان رسمى يطلب فيه رئيس فيتا كلوب من جمهور الفريقه شراء تذاكر مباراة الأهلي.

ويأتي ذلك رغم أن مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد أوضح في وقت سابق أن مباريات دوري الأبطال ستقام دون حضور جماهيري.

وقالت كازادي: «مرحبا بجميع مشجعي نادي فيتا كلوب، لا تنشغلوا بالشائعات المتداولة من أعداء النادي عن منع جماهير الفريق من حضور مباراة الأهلي يوم الثلاثاء خاصة أن الملعب مرخص من كاف لاستقبال 3000 مشجع وهذا ما وعدتكم به بأن الجماهير ستحضر في مباراة الأهلي».

وواصل رئيس النادي: «استمروا في حجز التذاكر في المنافذ الأربعة المخصصة لها وفي حالة تعرض النادي لأي مشكلة سأكون المسؤولة عنها وسأتحملها، ثقوا بي واذهبوا بأعداد كبيرة لمباراة الثلاثاء وسأكون بجانبكم لتحقيق الانتصار».

ويواجه الأهلي فيتا كلوب في الثالثة ظهر الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني، ويتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطة واحدة