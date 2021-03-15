شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم على رادار ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ارتبط اسم النجم المصري محمد صلاح في الفترة الأخيرة بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي، وأشارت عدة تقارير عن اقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس، بعد ما تعرض له ليفربول من تدني في المستوى هذا الموسم، إذ يكافح يورجن كلوب لشراء فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تذوق الريدز طعم الهزيمة في آخر 6 مباريات لهم على ملعب أنفليد ما يمثل أدنى نقطة على الإطلاق للمدرب الألماني.

وزاد الوضع سوءًا بعد إصابة عدد من نجوم ليفربول في الفترة الأخيرة ليتحول النادي من بطل الدوري الممتاز إلى صاحب المركز الثامن في الترتيب حتى الآن.

وكشفت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية عن متابعة إدارة ليفربول لبعض اللاعبين لتعويض رحيل محمد صلاح مهاجم وهداف الفريق الأول، إذا قرر التعاقد مع ناد آخر.

وبحسب التقرير وضع ما يكل إدواردز المدير الرياضي لنادي ليفربول 4 أسماء ضمن القائمة تحسبًا لمغادرة صلاح في المستقبل القريب.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الأربعة هم: إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، الذي أثبت كفاءته بسرعة كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، إذ سجل 47 هدفًا في 48 مباراة خاضها مع الفريق وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، خاصة أنه لم يوقع عقدًا جديدًا مع النادي الفرنسي، وإسماعيل سار لاعب واتفورد، الذي ادعى أنه على وشك الانضمام إلى نادي ميرسيسايد مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في يناير، ورافينها نجم ليدز يونايتد.

وأشار التقرير أن ليفربول سيبذل كل ما في وسعه لإبقاء الدولي محمد صلاح ولكنه سيعاني من مشاكل مادية في الصيف خاصة بعد استمرار الأزمات المالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

ويبقى أن نرى إذا كان برشلونة أو ريال مدريد أو يوفنتوس سيقررون إطلاق عرض جديد للملك المصري بعيدًا عن موسم ليفربول الرهيب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الملك المصري عام 2023، وعلى الرغم من أن خروج صلاح يهدد مكانة الريدز ولكن سجلهم المذهل في سوق الانتقالات يلمح بإمكانية تحديد بديل محترف لتحقيق آمالهم مرة أخرى والفوز باللقب في المواسم القادمة.