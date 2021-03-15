شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الترجي السابق لـ«المصري اليوم»: سنفوز في القاهرة.. وباتشيكو ذبح الزمالك في رادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث سامي العروسي نجم فريق الترجي التونسي ومنتخب تونس السابق عن المواجهة فريقه المُرتقبة أمام الزمالك، والتي من المُقرر لها أن تقام الثلاثاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويستقبل الزمالك نظيره الترجي في القاهرة، ضمن مُنافسات مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال العروسي في تصريحات خاصة إلى صحيفة «المصري اليوم» الإثنين: «في هذه المباراة حظوظ الترجي الرياضي الأقرب لتحقيق الانتصار، أعتقد بأن الزمالك سيلعب على الضغط من الأمام خاصةً أنه يحتاج إلى الفوز وحصد نقاط المباراة الثالثة، لذلك أرى أن الترجي بإمكانه تحقيق الفوز بهدف أو التعادل على أقل تقدير».

وبسؤاله حول تأثير إقالة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو وعودة الفرنسي باتريس كارتيرون قبل المباراة أوضح العروسي قائلًا: «أنا أرى ذلك أن هذا الأمر في مصلحة الزمالك، باعتقادي باتشيكو ارتكب خطأ فادحًا خلال المواجهة الأولى، لأنه لم يقرأ طريقة لعب الترجي ولم يُحضر تكتيكيًا للمباراة بالشكل المثالي».

أضاف «لقد أرهق باتشيكو لاعبي فريقه بسبب الضغط المُبكر منذ الدقائق الأولى، وحتى عندما استطاع تسجيل هدف التعادل لم ينجح في إدارة المباراة بالشكل المُناسب، لذلك أعتقد أن كارتيرون سيكون اختيارا مُناسبا للزمالك في هذه المباراة خاصةً أنه يعرف الترجي جيدًا وسبق له مواجهات الفريق في أكثر من مرة سواء مع الزمالك أو الأهلي، بالتأكيد ستكون مواجهة تكتيكية من الطراز الرفيع».

وأتم: «الزمالك في هذه المباراة سيكون مُجبرا على الخروج للأمام وهذا ما يُحبه الترجي كثيرًا، نحن لدينا لاعبون يملكون الخبرة والتعامل بشكل مثالي مع الهجمات المُرتدة، لذلك أعتقد بأن الترجي سيعود من القاهرة بالانتصار».

وبسؤاله حول سبب استعانة الترجي بالمدرسة الجزائرية، وهل تجربة الجزائريين أتت بثمارها في الترجي قال العروسي: «هذا حدث بالفعل بسبب صدور قانون لوناف، والذي ينص على حرية تنقل لاعبي اتحادات شمال أفريقيا بين «دول لوناف»، باعتقادي أن هذا الأمر لم ينجح كثيرًا مع الترجي، حيث لم ينجح من اللاعبين الجزائريين في الترجي إلا لاعب أو اثنين، لكننا عودنا إلى المدرسة الأفريقية مرة أخرى هذا العام وأعتقد أن هذا الأفضل بالنسبة للترجي في الوقت الحالي».

وعن سبب تراجع نتائج الترجي الأفريقية في آخر عامين تحدث العروسي قائلًا: «دائمًا عندما يفوز الفريق بدوري الأبطال مرتين متتاليتين يتراجع الأداء قليلًا وهذا الأمر طبيعي جدًا، وهذا ما حدث مع الترجي، الفريق احتاج إلى بعض الوقت من أجل إيجاد المجموعة القادرة على الفوز باللقب مرة أخرى، وهذا طبيعي وحدث مع ريال مدريد عندما توج بدوري أبطال أوروبا في أكثر من مرة متتالية».

أضاف: «لقد تخلى الترجي عن مجموعة لاعبين متميزين خلال الفترة الماضية، مثل يوسف البلايلي وأنيس البدري وجيلان الشعلالي والكاميروني فرانك كوم، لذلك التراجع كان منطقيًا، هناك صفقات تمت بالفريق وعودة البدري ستكون مؤثرة ومُهمة للغاية».

ويحتل الترجي الرياضي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يقبع الزمالك في المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، ويسعى الفريق الأبيض بكل قوة من أجل الفوز والحفاظ على آماله في التأهل عن هذه المجموعة ومواصلة مشواره الأفريقي.