كوري يقود ووريرز الى الفوز على يوتا جاز

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لوس انجليس : قاد نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري فريقه الى فوز لافت على يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية 131 119 بتسجيله 32 نقطة في يوم عيد ميلاده الثالث والثلاثين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وعوض كوري بالتالي مستواه المتواضع الذي ظهر به خلال خسارة فريقه الفادحة امام لوس انجليس كليبرز 104 130 الخميس عندما اكتفى بتسجيل 14 نقطة فقط.

كما ساهم بشكل كبير في الفوز كل من اندرو ويغينز مع 28 نقطة ودرايموند غرين مع "تريبل دابل" اذ سجل 11 نقطة و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

كما ان الفوز هو الأول لووريرز بعد أربع هزائم تواليا علما بان الفوز الاخير له حققه في 26 فبراير قبل فترة التوقف لخوض مباراة "اول ستار" بين نجوم المنطقتين الغربية والشرقية. وهو الفوز الاول ايضا على يوتا جاز بعد خمس هزائم تواليا امامه.

وتغلب اوكلاهوما سيتي ثاندر على ممفيس غريزليز 128 122 بفضل جهود الثنائي شاي جيلجوس الكسندر والصربي اليكسي بوكوسيفسكي اللذين سجلا 30 و23 نقطة تواليا.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية فوزا عريضا على سان انتونيو سبيرز 134 99 في مباراة شهدت عودة نجم الاول الاسترالي بن سيمونز، لكن في غياب النجم الاخر الكاميروني جويل امبيد الذي تعرض لكدمة قوية في ركبته يوم الجمعة الماضي.

وكان افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا توبياس هاريس مع 23 نقطة واضاف سيث كوري 21 ليرفع الفائز رصيده الى 27 انتصارا مقابل 12 هزيمة.

ولم تنفع النقاط ال38 التي سجلها داميان ليلارد لابعاد الخسارة عن فريقه بورتلاند ترايل بلايزر الذي سقط امام مينيسوتا تمبروولفز 112 114.

وسجل النجم الصاعد زيون وليامسون 27 نقطة ليقود فريقه نيواورليانو بيليكانز الى فوز سهل على لوس انجليس كليبرز 135 115 بتسجيله 27 نقطة.