تصنيف كرة المضرب: مدفيديف ثانيا بدلا من نادال وموغوروسا تتقدم 3 مراكز

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باريس : ارتقى الروسي دانييل مدفيديف إلى المركز الثاني في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين للمرة الأولى في مسيرته، بعد تتويجه بلقب دورة مرسيليا الفرنسية الاحد، فيما بقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش متمسكا بالصدارة.

وبات مدفيديف اوّل لاعب من خارج الرباعي الكبير المؤلف من ديوكوفيتيش، الاسباني رافايل نادال، السويسري روجيه فيدرر والبريطاني اندي موراي يصعد الى المركز الثاني، بعد الاسترالي ليتون هويت في يوليو 2005.

وحلّ مدفيديف (25 عاما)، وصيف بطولة استراليا المفتوحة، بدلا من نادال حامل لقب 20 بطولة كبرى بالتساوي مع فيدرر، بعد احرازه اللقب العاشر في مسيرته.

ولدى السيدات، ارتقت الاسبانية غاربينيي موغوروسا ثلاثة مراكز إلى الثالث عشر بعد تتويجها السبت بلقب دورة دبي، فيما لم يطرأ أي تغيير على الصدارة.

ووراء اللاعبة المتوجة بلقبي رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017، تراجعت الاميركية جنيفر برايدي (14)، البيلاروس فيكتوريا أزارنكا (15) والبولندية إيغا شفيونتيك (16).

تصنيف العشرة الاوائل:

1 الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12008 نقطة

2 الروسي دانييل مدفيديف 9940 (+1)

3 الاسباني رافايل نادال 9670 ( 1)

4 النمسوي دومينيك تيم 8625

5 اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6765

6 السويسري روجيه فيدرر 6375

7 الالماني الكسندر زفيريف 5635

8 الروسي أندري روبليف 5011

9 الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3640

10 الايطالي ماتيو بيريتيني 3453

تصنيف العشر الأوليات:

1 الاسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2 اليابانية ناومي أوساكا 7835

3 الرومانية سيمونا هاليب 7255

4 الأميركية صوفيا كينين 5760

5 الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6 التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

7 الأميركية سيرينا وليامس 4915

8 البيلاروس آرينا سابالينكا 4815

9 الكندية بيانكا أندرييسكو 4735