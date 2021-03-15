وفاة أسطورة الملاكمة الأميركي مارفن هاغلر عن 66 عاماً

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توفي أسطورة الملاكمة وبطل العالم السابق، في الوزن المتوسط، الأمريكي مارفن هاغلر و عمره 66 عاما.

وقالت زوجته، كي هاغلر في بيان: "للأسف فإن زوجي مارفلوس مارفن فارق الحياة في بيته في نيوهامشر".

وسيطر مارفن هاغلر على بطولة العالم في الوزن المتوسط من 1979 إلى هزيمته المثيرة للجدل في 1987 أمام راي لينارد.

وخاض هاغلر 67 منازلة على امتداد 14 عاما من مشواره، فاز في 62 منازلة منها.

وفاز 52 مرة بالضربة القاضية، وتعادل مرتين وانهزم في ثلاث منازلات.

وتوج هاغلر بأول لقب عالمي له في سبتمبر أيلول 1980 عندما فاز على البريطاني، آلن منتر، في ملعب ويمبلي، وحصل بذلك على حزامي المجلس العالي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية.

ولكن أشهر منازلاته كانت في أبريل نيسان 1985 عندما فاز على، توماس هيرنز، في ثلاث جولات قاسية عرفت باسم "الحرب".

ودافع بنجاح عن لقبه 12 مرة متتالية، قبل أن ينهزم أمام لينارد في منازلة انقسمت الآراء حول نتيجتها، ثم اعتزل الملاكمة بعدها بعام واحد.

تأبين عالم الملاكمة

كتب بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، لينوكس ليويس عل تويتر: "فقد العالم اليوم رجلا عظيما. والفقد بالنسبة لي أكبر لأنه الرجل الذي تعلمت منه الجدية في التدريب".

وأضاف: "لم يكن أسطورة حية فحسب، بل تشرفت بصداقته شخصيا. وكان مليئا بالحيوية والإيجابية في أحاديثه معي، وألة دمار فوق الحلبة".

وقال بطل العالم السابق في وزن الريشة، باري ماكغيغن إنه "مصدوم وحزين" بعد سماع خبر وفاة هاغلر.

وأضاف الملاكم الأيرلندي: "تشرفت بقضاء أوقات رائعة معه. أبعث بالتعازي القلبية الخالصة إلى زوجته كي وعائلته".

وقال الملاكم البريطاني في الوزن الثقيل، ديريك تشيزورا إن هاغلر كان من "أعظم الملاكمين في العالم".