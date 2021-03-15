شكرا لقرائتكم خبر عن هداف غزل المحلة يكشف حقيقة عروض الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشيخ، هداف فريق غزل المحلة، عن سر تألقه مع زعيم الفلاحين منذ بداية الموسم الجاري، وحقيقة تلقيه عروضاً من الأهلي والزمالك، وقال الشيخ فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، التألق يعود للفريق كله ولخالد عيد، فى البداية لم نكن بنفس المستوى الحالي ولم يكن لدينا خبرات ولكن ثقة خالد عيد منحتنا دفعة كبيرة جدا دائما يقول لنا العبوا ومتخافوش".

وأضاف الشيخ، وضعنا المحلة فى مكانة جيدة، الجميع توقع أن الفريق بإمكانياته لن يتواجد بالدورى ولكن نجحنا حتى الآن عكس التوقعات.

وعن فوز غزل المحلة على الزمالك قال الشيخ، أى حد بيكسب الزمالك أو الأهلي دائما يتعرض لتراجع مستوى، وخالد عيد قال لنا بعد مباراة الزمالك كسبنا على ملعبنا فريق كبير ولكن الجماهير لن تنتظر منا أقل من الأداء الذى قدمناه أمام الزمالك فى المباريات المقبلة، وأى فريق يهزم فريقا كبيرا يتعرض لهبوط مستوى بعد ذلك ولكن هدفنا إسعاد الجماهير".

وتابع أحمد الشيخ، "داخل أو خارج ملعبنا نلعب على الثلاث نقاط والفوز على المقاولون على ملعبه نتيجة كبيرة جدا كان هدفنا البقاء بالدورى، ولكن بعد النتائج التى حققناها طموحنا أصبح أكبر، وخالد عيد طالبنا بالنظر للأمام ومزيد من الانتصارات لحصد النقاط والوصول لمراكز متقدمة".

واختتم هداف فريق غزل المحلة، "لا توجد أى مفاوضات من أى ناد، سواء الأهلي أو الزمالك، وسعيد جدا بتواجدى فى المحلة ومع خالد عيد، تدربت معه فى طنطا من قبل وأتمنى أن نحقق شيء جيد للفريق".

وقدم غزل المحلة مباريات قوية تحت قيادة خالد عيد، أبرزها في الموسم الجاري مباراتهم أمام الزمالك، والتي حسمها زعيم الفلاحين في الوقت القاتل بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، ليلحق بالأبيض أول هزيمة بالموسم الجاري، كما فاز أيضاً على الطلائع ووادي دجلة والانتاج الحربي والمقاولون.

كشف خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام المقاولون العرب بهدف نظيف، وأضاف خالد عيد في تصريحات تليفزيونية: "حققنا ثلاث نقاط هامة دفعتنا إلى الارتقاء للمركز التاسع بجدول الدوري برصيد 22 نقطة، وأصبح الفارق بيننا وبين المربع الذهبي نقطتين فقط".