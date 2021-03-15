شكرا لقرائتكم خبر عن "تراى ماتش" فى ختام استعدادات الدراويش لمواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الختامى، منذ قليل، قبل التوجه إلى القاهرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا، الثلاثاء، في الأسبوع الــ16 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

مران الدراويش اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها التسليم والتسلم والتحرك بدون كرة بجانب سرعة الارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية.

كما تطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية والتسديدات قبل أن يتم تخصيص الجانب الأكبر من المران على تقسيمة "تراى ماتش" للوقوف على مدى تنفيذ الجمل الفنية والتكتيكية المتفق عليها بجانب إصلاح الأخطاء التى عانى منها منذ بداية الموسم.

وعقد المدير الفنى يوفيتش اجتماعا مع محمد صبحى حارس المرمى وقائد الفريق، فيما أدى الثنائى مصطفى الزنارى ومحمد الضرف تدريبات تدريبات إضافية تحت إشراف مدرب الأحمال.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".