شكرا لقرائتكم خبر عن الشيف محمد الدالى اللاعب رقم 12 فى قائمة الأهلى أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مسئولو بعثة فريق الكرة فى النادى الأهلى بدور الشيف محمد الدالى، المرافقة للبعثة فى الكونغو، والذى يمثل اللاعب رقم 12 في الفريق نظرا لأهمية دوره فى تجهيز الوجبات للاعبين والجهاز الفنى فى المواعيد المُحددة وفقاً لنظام شديد، بالشكل الذى يتناسب مع احتياجات اللاعبين وحسب النظام الصحى المُتبع فى الفريق بما يحافظ على أوزان اللاعبين دون أى خلل للبرنامج الغذائى.

ويقوم الشيف محمد الدالى بتنسيق وجبات اللاعبين مع الدكتور عبد الرحمن سعيد استشارى التغذية فى الفريق، كما يتابع إجراءات التعقيم الخاصة بأدوات الطهى فى فندق الإقامة بما يحافظ على سلامة اللاعبين وللوقاية من فيروس كورونا.

واعتادت بعثة الأهلى على اصطحاب الشيف محمد الدالى فى الرحلات الأفريقية لتجهيز الوجبات حسب رؤية الجهاز الطبى وتفاديا لأى أزمات قد تواجه البعثة فى النظام الغذائى خلال سفر البعثة، خاصة فى البلاد الأفريقية التى لا تملك إمكانيات جيدة فى الفنادق التى يتم الحجز فيها للأهلى لمواجهة مختلف الأندية الأفريقية.

ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

واختتم الفريق تدريباته عصر اليوم استعدادا لفيتا كلوب الذى سيركز فيه الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على بعض الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها، بالإضافة الى تعود اللاعبين على أرضية الملعب الذى يزيد من صعوبة اللقاء لأنه مغطى بالنجيل الصناعى.



الشيف محمد الدالى