كواليس غرفة الملابس.. كسر أنف مدافع الزمالك.. ومدرب الأبيض يغادر الملعب

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد “المطبخ” الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

الكواليس هذه المرة تدور حول أحداث مباراة الزمالك وبتروجت في الموسم قبل الماضي 2018 / 2019، والتي شهدت تعرض محمد عبد السلام مدافع الزمالك للكسر في أنفسه.

وشهدت مباراة الزمالك وبتروجت فى بطولة الدورى العام الموسم قبل الماضى واقعة مثيرة بطلها محمد عبد السلام، مدافع الفريق الأبيض، والذى شخص طبيب الفريق إصابته بين شوطى المباراة بأنها كسر فى الأنف، الأمر الذى يصعب معه استكمال المباراة، ولكن السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك وقتها أصر على استكماله المباراة لعدم وجود مدافعين على دكة البدلاء.

واشترط طبيب الفريق الحصول على بعض الأدوات غير المتوفرة معه وقتها لكى يستطيع اللاعب استكمال المباراة، من أجل حماية اللاعب وتهيئته لاستكمال المباراة.

وتسبب ذلك في ترك أمير عزمي المدرب العام وقتها وسارع بالتوجه للصيدلية الموجودة فى مدخل ملعب بتروسبورت وشرائها وأعطاها للطبيب، الذى جهز محمد عبد السلام ليستكمل المباراة وهو يعانى من كسر فى الأنف لتنتهى المباراة لصالح الزمالك بهدفين مقابل لا شيء.