شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: بيع الجزيرى وطاهر كان ضرورة للإنفاق على الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن حقيقة تأثر المقاولون ببيع سيف الدين الجزيرى لنادى الزمالك، وطاهر محمد للنادى الأهلي، وقال عادل فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "بداية المقاولون فى الموسم الماضى كانت قوية ولكن بداية الموسم الجارى كانت متعثرة بسبب كورونا وقصر فترة الإعداد، ومشاركتنا بالكونفدرالية الحالة غير مرضية، ولكن مازال هناك أمل بالفريق ومجموعة اللاعبين هم بحاجة لوقت لفهم طريقة اللعب والانسجام بين الجدد والقدامى".

وأضاف فتحى، عن بيع طاهر محمد للأهلي، يجب أن نكون منطقيين، طاهر لاعب كبير جدا وكنا مصرين على احترافه خارج مصر، وأجبرنا على انتقاله للأهلى لعدم وجود عرض خارجى بعدما وصل لمرحلة يجب أن يحصل على فرصة أعلى من المقاولون.

وعن سيف الجزيرى قال عضو مجلس المقاولون، سيف الجزيرى كان موجودا منذ بداية الموسم وحضر 6 هزائم للذئاب، وكان وصل لمرحلة وجب فيها البيع لأنه تلقى عرض خارجى وعرضين من مصر من بيراميدز والزمالك وكان وصل لمرحلة يجب أن يباع، وكنا نأمل فى تعويضه بالبدائل التى يمتلكها النادى ولكن محمد سالم مازال فى إصابة واعتمدنا على الجوينى ولكن الإصابات وعدم الانسجام كان سبب التراجع، وكنا بحاجة للإنفاق على الفريق ولذلك كان يجب بيع الثنائي.

ويواجه المقاولون العرب الاتحاد السكندرى فى الثانى من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، فى آخر جولات الذئاب بالدور الأول من دورى الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.