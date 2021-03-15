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موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة أفريقية جديدة فى مشواره الأفريقى عندما يلتقى مع الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا.

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موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى 

موعد مباراة الزمالك مع الترجى التونسى غدا الثلاثاء، فى التاسعة مساءً بتوقيت مصر، باستاد القاهرة الدولى، ومن المقرر إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت الأرضى، بالإضافة إلى الناقل الحصرى لها.

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الظهور الأول لكارتيرون

تعد مباراة الزمالك والترجى هى أول مباراة يقودها باتريس كارتيرون فى ولاية الثانية مع الفريق الأبيض، حيث تولى المهمة خلفا لباتشيكو الذى رحل بعد الفوز على سيرامكا بهدفين فى الدورى.

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ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى الابطال 

يدخل الزمالك مباراة الترجى التونسى فى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، بعد التعادل السلبى فى مباراتين والسقوط فى واحدة أمام الترجى صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 5 نقاط، وأخير يتذيل تونجيث السنغالى برصيد نقطة واحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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