شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا والمريخ وراء تعديل موعد مران بيراميدز فى تنزانيا قبل لقاء نامونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تغيير موعد التدريب الأساسى لفريق الكرة بنادي بيراميدز على ستاد تنزانيا الوطني فى إطار الاستعداد لمواجهة نامونجو التنزانى فى الكونفدرالية، وأصبح من المقرر أن يخوض الفريق السماوى مرانه الجماعى على ملعب المباراة فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، بدلا من الغد.

وكان من المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه على ملعب المباراة الثلاثاء، ولكنه تقرر إقامته اليوم، الاثنين، فى ظل انشغال استاد تنزانيا الوطني غداً بمباراة سيمبا التنزاني والمريخ السوداني فى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وبالتالى تقرر تبديل المران بالملعب الرئيسي.

وسيكون مران بيراميدز فى الرابعة عصر اليوم بالملعب الرئيسي فى حين يختتم تدريباته بأحد الملاعب القريبة غدًا الثلاثاء، استعدادا للقاء الأربعاء أمام نامونجو والذي يجري في الثالثة عصرا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.