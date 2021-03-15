شكرا لقرائتكم خبر عن حجز كيشو لاعب منتخب المصارعة بالمركز الأولمبى بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة المسحة التى خصع لها الثلاثى محمد إبراهيم كيشو وجمال عبد الحميد، لاعبا منتخب المصارعة، وأشرف حافظ مدرب عبد اللطيف منيع، عن إيجابية المسحة، وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك خلال وجودهم اليوم فى المركز الأولمبى بالمعادى .

وعاد منتخب المصارعة من المجر خلال الأسبوع الجارى، بعد إقامة معسكر خارجى استعدادا للبطولات المؤهلة للأولمبياد، وخضعوا لمسحة هناك قبل العودة، وجاءت سلبية، إلا أن مسئولى الاتحاد قرروا إجراء مسحة أخرى بعد عودتهم وخلال وجودهم أمس فى المركز الأولمبى، ضمن الإجراءات الاحترازية التى يحرص مسئولو المصارعة على تطبيقها، والتى جاءت نتيجتها إيجابية بتأكد إصابة الثلاثى .

تم حجز كيشو وجمال عبد الحميد وأشرف حافظ فى فندق المركز الأولمبى، ويخضعون لبروتوكول علاجى وإجراءات طبية لحين التعافى من الإصابة وتتحول المسحة من إيجابية إلى سلبية .

كيشو تأهل رسميا الى أولمبياد طوكيو بعدما احتل المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت نوفمبر 2019، بينما أصبح عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب على بعد خطوات من التأهل فى ظل تدريبه تحت قيادة اشرف حافظ المدرب السابق لكرم جابر و الذى حقق تحت قيادته ميداليتين اولمبيتين.