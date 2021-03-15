شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: الأهلى قادر على العودة من الكونغو بنقاط المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الفريق قادر على حصد النقاط الثلاثة لمباراة فيتا كلوب من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي.

وقال الشناوى، إن الأهلى سافر إلى الكونغو لتحقيق الفوز، وهو يمتلك جميع الأسلحة التى تؤهله لتحقيق ذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيرى الذى لا حدود له.

وأضاف الشناوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، الاثنين؛ للحديث عن مباراة الأهلى وفيتا كلوب، أن الأهلى قدم مباراة قوية فى الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى أمام فيتا كلوب بالقاهرة والتى شهدت سيطرة ميدانية على أرض الملعب، لكن فى النهاية كان التعادل بهدفين لمثلهما، وهذا وارد فى كرة القدم.

وتابع قائد الأهلى، «ما حدث أمام فيتا كلوب فى مباراة القاهرة لا يتكرر كثيراً لكنها كرة القدم، وعلى الجميع أن يتقبل أحكامها"، موضحا أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن الأهلى قادر على حسم النتيجة واستكمال مشوار التأهل وهو الأهم.. وفى الموسم الماضى انتظرنا للجولة الأخيرة أمام الهلال من أجل التأهل ثم نجحنا فى تحقيق اللقب».

وشدد قائد الأهلى على أن لاعبى الفريق على قدر المسئولية، ولديهم من الخبرات ما يلزم لمواجهة حرارة الطقس وأرض الملعب، بعدما سبق لهم تجاوز العديد من المواقف المماثلة بنجاح.

واختتم الشناوى تصريحاته قائلا، "تحدثنا كلاعبين واتفقنا جميعاً على التحلى بشخصية الأهلى وروح الفريق الواحد من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة بصرف النظر عن صعوبة مواجهة الغد».

ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.