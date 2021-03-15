شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: الأهلى قادر على العودة من الكونغو بنقاط المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الفريق قادر على حصد النقاط الثلاثة لمباراة فيتا كلوب من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي.
وقال الشناوى، إن الأهلى سافر إلى الكونغو لتحقيق الفوز، وهو يمتلك جميع الأسلحة التى تؤهله لتحقيق ذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيرى الذى لا حدود له.
وأضاف الشناوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم، الاثنين؛ للحديث عن مباراة الأهلى وفيتا كلوب، أن الأهلى قدم مباراة قوية فى الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى أمام فيتا كلوب بالقاهرة والتى شهدت سيطرة ميدانية على أرض الملعب، لكن فى النهاية كان التعادل بهدفين لمثلهما، وهذا وارد فى كرة القدم.
وتابع قائد الأهلى، «ما حدث أمام فيتا كلوب فى مباراة القاهرة لا يتكرر كثيراً لكنها كرة القدم، وعلى الجميع أن يتقبل أحكامها"، موضحا أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن الأهلى قادر على حسم النتيجة واستكمال مشوار التأهل وهو الأهم.. وفى الموسم الماضى انتظرنا للجولة الأخيرة أمام الهلال من أجل التأهل ثم نجحنا فى تحقيق اللقب».
وشدد قائد الأهلى على أن لاعبى الفريق على قدر المسئولية، ولديهم من الخبرات ما يلزم لمواجهة حرارة الطقس وأرض الملعب، بعدما سبق لهم تجاوز العديد من المواقف المماثلة بنجاح.
واختتم الشناوى تصريحاته قائلا، "تحدثنا كلاعبين واتفقنا جميعاً على التحلى بشخصية الأهلى وروح الفريق الواحد من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة بصرف النظر عن صعوبة مواجهة الغد».
ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.