شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى يُعدل موعد مرانه باستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسي، تعديل موعد مران الفريق التونسى الرئيسى استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء، باستاد القاهرة، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسى مرانه الرئيسى باستاد القاهرة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، بدلا من التاسعة مساء.

جدير بالذكر أن الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والترجى سيقام فى السادسة مساء، ويمثل الزمالك فى الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجى التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.

ويدخل الزمالك مواجهة الفريق التونسى محتلاً المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، خلف الترجى المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط.

وتسلم كارتيرون من جهازه المعاون تقرير كامل يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى التونسي، ويشمل التقرير أسماء أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة فى صفوف بطل تونس فى مباراة الثلاثاء، وبعض المعلومات الكاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.