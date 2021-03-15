شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يطالب بمساندة كارتيرون فى الزمالك لاستعادة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى خالد الغندور:" نتفق أو نختلف على تعيين كارتيرون مدرب للزمالك مرة أخرى لازم كل زملكاوى يكون فى ضهر كارتيرون واللاعبين خاصة أن الفريق لديه مباريات هامة بداية من مباراة الترجى التونسى غداً".

وأضاف الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "كارتيرون بلغ لاعبى الزمالك قبل مباراة سيراميكا بعودته واتصل بيهم فى التليفون الصبح وقالهم لازم تكسبوا عشان نكمل فى المنافسة على الدوري".

وعن مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية علق خالد الغندور:" مجموعة محسوم فيها التأهل لبيراميدز والرجاء المغربى بنسبة 99 %".

وتسلم كارتيرون من جهازه المعاون تقرير كامل يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى التونسي، ويشمل التقرير أسماء أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة فى صفوف بطل تونس فى مباراة الثلاثاء، وبعض المعلومات الكاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.