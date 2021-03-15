شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يطالب بمساندة كارتيرون فى الزمالك لاستعادة البطولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى خالد الغندور:" نتفق أو نختلف على تعيين كارتيرون مدرب للزمالك مرة أخرى لازم كل زملكاوى يكون فى ضهر كارتيرون واللاعبين خاصة أن الفريق لديه مباريات هامة بداية من مباراة الترجى التونسى غداً".
وأضاف الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم : "كارتيرون بلغ لاعبى الزمالك قبل مباراة سيراميكا بعودته واتصل بيهم فى التليفون الصبح وقالهم لازم تكسبوا عشان نكمل فى المنافسة على الدوري".
وعن مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية علق خالد الغندور:" مجموعة محسوم فيها التأهل لبيراميدز والرجاء المغربى بنسبة 99 %".
وتسلم كارتيرون من جهازه المعاون تقرير كامل يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى التونسي، ويشمل التقرير أسماء أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة فى صفوف بطل تونس فى مباراة الثلاثاء، وبعض المعلومات الكاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.
ويعمل كارتيرون على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبى الزمالك بالإضافة إلى إعادة تجديد الثقة في أنفسهم وحثهم على تحقيق الفوز في مواجهة القاهرة، حتى يتمسك الفارس الأبيض بالأمل في التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.
وأكد المدرب الفرنسي للاعبين إنه على ثقة تامة في إمكانياتهم وإنهم قادرون على تخطى المباراة وتحقيق نتيجة كبيرة تعوض الخسارة التي تعرضوا لها في تونس، وحصد ثلاث نقاط في غاية الأهمية في مشوار الفريق بالبطولة.