شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب: لا بديل عن الفوز ولا حديث عن الأعذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه لا بديل عن الفوز فى مباراة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي، وحصد نقاط المباراة الثلاثة؛ لاستكمال مشوار الفريق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها.

وقال موسيمانى فى المؤتمر الصحفى للمباراة الذى عقد صباح اليوم، الاثنين، إن الأهلى جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز فى مباراة فيتا كلوب، مؤكدا أن الأهلى لديه هدف واضح وهو العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلى قدم مباراة جيدة للغاية فى القاهرة أمام فيتا كلوب، لكنها كرة القدم التى أحياناً ما تأتى بنتائج عكس سير المباريات.

وأضاف موسيمانى، «كنا الأقرب للفوز على فيتا كلوب فى القاهرة لكننا تعادلنا فى النهاية 2/2 بعدما أهدرنا عددا كبيرا من الفرص، نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة فى رحلة الكونغو، من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماساً وإصراراً على الفوز».

واستشهد موسيمانى بما حدث فى الموسم الماضى للتأكيد على قدرة الأهلى على التأهل للدور التالي، قائلاً، «فى النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا.. تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة فى آخر جولة لدور المجموعات بعدما تعادل مع الهلال السودانى فى الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن توّج بلقب بالبطولة فى النهاية».

وأكد المدير الفنى للأهلى أن الفريق يواجه غيابات كثيرة لكنه يعمل دائما على تجهيز أى 11 لاعبا للمشاركة وتمثيل الأهلى على أفضل ما يكون.

وأوضح أنه لن يدفع بأى لاعب مصاب إلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة فى المباريات، مشيرا إلى أنه يستعد جيداً لمباراة الغد و«يشتغل على أدق التفاصيل» من أجل تحقيق هدفه وهو الفوز على الفريق الكونغولي.

ويلعب الأهلى فى الثالثة عصر غد الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.