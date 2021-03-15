موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب: لا بديل عن الفوز ولا حديث عن الأعذار

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني قبل مواجهة فيتا كلوب: لا بديل عن الفوز ولا حديث عن الأعذار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أنه لا بديل عن الفوز فى مباراة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي، وحصد نقاط المباراة الثلاثة؛ لاستكمال مشوار الفريق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها.
وقال موسيمانى فى المؤتمر الصحفى للمباراة الذى عقد صباح اليوم، الاثنين، إن الأهلى جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز فى مباراة فيتا كلوب، مؤكدا أن الأهلى لديه هدف واضح وهو العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.
وأشار موسيماني إلى أن الأهلى قدم مباراة جيدة للغاية فى القاهرة أمام فيتا كلوب، لكنها كرة القدم التى أحياناً ما تأتى بنتائج عكس سير المباريات.
وأضاف موسيمانى، «كنا الأقرب للفوز على فيتا كلوب فى القاهرة لكننا تعادلنا فى النهاية 2/2 بعدما أهدرنا عددا كبيرا من الفرص، نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة فى رحلة الكونغو، من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماساً وإصراراً على الفوز».
واستشهد موسيمانى بما حدث فى الموسم الماضى للتأكيد على قدرة الأهلى على التأهل للدور التالي، قائلاً، «فى النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا.. تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة فى آخر جولة لدور المجموعات بعدما تعادل مع الهلال السودانى فى الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن توّج بلقب بالبطولة فى النهاية».
وأكد المدير الفنى للأهلى أن الفريق يواجه غيابات كثيرة لكنه يعمل دائما على تجهيز أى 11 لاعبا للمشاركة وتمثيل الأهلى على أفضل ما يكون.
وأوضح أنه لن يدفع بأى لاعب مصاب إلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة فى المباريات، مشيرا إلى أنه يستعد جيداً لمباراة الغد و«يشتغل على أدق التفاصيل» من أجل تحقيق هدفه وهو الفوز على الفريق الكونغولي.
ويلعب الأهلى فى الثالثة عصر غد الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.