شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى يقرأ القرآن ورمضان مشغول بالمصاصة والطاولة.. أبرز كواليس رحلة بيراميدز لتنزانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كواليس عديدة شهدتها الطائرة الخاصة التى نقلت فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من مطار القاهرة إلى دار السلام بالعاصمة التنزانية، لمواجهة فريق نومانجو فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء باستاد تنزانيا الوطنى فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

وجاءت أبرز كواليس رحلة بيراميدز إلى تنزانيا، انشغال أحمد فتحى بقراءة القرآن الكريم على متن الطائرة، كما ظهر رمضان صبحى الذى ظهر وهو يأكل "مصاصة" ويلعب مع محمود فتح الله مدرب الفريق "الطاولة".

فى الوقت الذى انشغل فيه عمر جابر ببعض الأشياء الشخصية من خلال "اللاب توب"، كما اجتمع الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى مع معاونيه، واجتمع خالد عبد الله مدرب حراس المرمى مع شريف إكرامى.

ونجح بيراميدز فى الفوز فى أولى مبارياته بدور المجموعات على حساب نكانا الزامبى بثلاثية نظيفة ليحل قمة المجموعة.

وكان الاتحاد الأفريقى كاف عن تعيين طاقم حكام بقيادة الحكم محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.