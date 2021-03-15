كل ما تريد معرفته عن مواجهة البنك الاهلى والاتحاد السكندرى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ففى الخامسة عصراً يستضيف البنك الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الأهلى بعد التعادل السلبى مع غزل المحلة بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل زعيم الثغر مع الفلاحين سلبياً ولكن في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر للمسابقة.

ترتيب البنك الاهلى والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 8 وخسر في 5 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 22 نقطة من 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

طارق مجدي حكما لمباراة البنك والاتحاد بالدوري والغندور للفيديو

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة البنك الأهلي والاتحاد بالدوري الممتاز للحكم طارق مجدي ويعاونه كل من: تامر رشاد "مساعد أول"- محمد صلاح عبد الفتاح "مساعد ثان"- لطفي شعبان "حكم رابع"- أحمد الغندور "حكم فيديو"- محمد التابعي "مساعد حكم فيديو".

خالد جلال يفتش عن استعادة الانتصارات.. وحسام حسن يسعى للانتفاضة بعد نقطة المحلة

ويعود خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لإدارة مباريات فريقه بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن الفريق في مباراتى أسوان وغزل المحلة عقب توليه المسئولية خلفاً لمحمد يوسف.

وحرص خالد خلال أثناء حديثه مع اللاعبين قبل مواجهة زعيم الثغر على حثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة والاحتفاظ بالروح القتالية العالية التي ظهرت خلال المبارتين السابقتين لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق للتخلص من مراكز القاع بجدول المسابقة .

وفى المقابل، شدد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى على لاعبيه عدم تقبله فكرة الاستهتار والتراخى التي ظهرت على أداء بعض اللاعبين في مواجهة غزل المحلة مطالباً إياهم بحصد النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما أن زعيم الثغر أنهى كل مبارياته المؤجلة.