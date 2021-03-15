شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يؤكد أهمية فوز الأهلى على فيتا لضمان التأهل.. وبواليا مخدش فرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عامر، نجم النادى الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر يجب أن يدخل مباراة فيتا كلوب غداً الثلاثاء بروح المقاتلين وألا يتنازلوا عن الثلاث نقاط. وقال عامر فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، فيتا كلوب هو المنافس الوحيد للأهلي، وهذه آخر مباراة بين الفريقين بالمجموعة، وسيمبا قد يفوز على المريخ ويضمن التأهل، ولذلك التعادل فى هذه المباراة غير كافٍ".

وأضاف نجم النادى الأهلى السابق، يجب أن تذهب للقاء بمجموعة كقاتلين سيواجهون درجة رطوبة وحرارة عالية جداً، بالإضافة لملعب نجيل صناعى، كما تحتاج إلى تشكيل مميز ونوعية معينة من اللاعبين، وأيمن أشرف أجاد من قبل فى مركز الظهير الأيسر ولا أرشح اللعب بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لأنك تلعب على الفوز يمكن أن تلعب بـ ديانج والسولية وقفشة وطاهر وبواليا فى الهجوم.

وأكد عامر أن بواليا من المهاجمين المميزين جداً ولكن موسيمانى لا يصبر عليه بمجرد أن يلعب كرة خاطئة يقوم بتغييره ويجب أن يتركه فى الملعب ليتعرف على مركزه بشكل أفضل، والمطالبات برحيل موسيمانى غير سليمة، ولن تغير لاعبا أو مدربا بسبب مباراة، هذه ليست كرة قدم.

من جهته، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية لاعبيه لخوض مباراة فيتا كلوب بملعب الأخير غداً فى الجولة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، مشددا على أن هناك حالة من التركيز والجدية فى بعثة الفريق من أجل تحقيق الفوز على الفريق الكونغولي.

وأضاف مدير الكرة، أن الأهلى سافر إلى الكونغو رافعاً شعاراً واحداً هو "الفوز فقط"، مؤكداً ثقته التامة فى قدرات لاعبيه وخبراتهم على التعامل مع مثل هذه المباريات.

وتابع عبد الحفيظ، لدينا ثقة تامة فى لاعبينا ونرغب فى العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة من أجل استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى، مشيراً إلى أن الأمور مُستقرة فى بعثة الأهلى وأن الجميع يجتهد ويبذل قصارى جهده من أجل تحقيق نتيجة جيدة بالفوز على الفريق الكونغولى على أرضه.

ويستعد الأهلي لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة من عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.