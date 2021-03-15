شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتنزانيا يكشف آخر استعدادات بيراميدز لمواجهة نامونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير محمد أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا، عن الاستعدادات الأخيرة لفريق بيراميدز قبل اللقاء المرتقب للفريق مع نامونجو التنزانى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال أبو الوفا فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "بالأمس فى حوالى الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، وصل الفريق بطائرة خاصة، وتم الترتيب مع مسئولى الاتحاد التنزانى لاستقباله ووضعنا كل ترتيبات المباراة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات".

وأضاف السفير المصرى، "اليوم تم أخذ عينات البى سى أر للفريق، وسيتحرك الفريق لأداء المران على ملعب المباراة، والذى عادة يتم قبل المباراة بيوم واحد، ولكنه سيقام اليوم لأن غداً ستقام مباراة سيمبا والمريخ على ملعب المباراة" مشيرا إلى أن المباراة ستقام في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وبدون حضور جماهيرى باستثناء بعض الدعوات لإدارة نامونجو".

ويخوض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني، اليوم الاثنين، تدريبه الجماعى الأول على الملعب الفرعى لاستاد تنزانيا الوطنى، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق نامونجو التنزانى فى المباراة المقرر لها الثالثة عصر الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز نجح فى تحقيق الفوز فى أول مباراة أمام نكانا الزامبى بنتيجة 3 / 0 ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشواره نحو اللقب الأفريقي.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى تنزانيا أمس، الأحد، وضمت قائمة الفريق كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.

واستبعد الجهاز الفنى الأوروجويانى دييجو رولان، كما غاب محمود وادى الذى تعرض لإصابة بكسر وشرخ فى ضلعين خلال مواجهة نكانا الزامبى.

وكان الاتحاد الأفريقى كاف قام بتعيين طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من دولة الكونغو الديمقراطية.