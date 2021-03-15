شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: الإسماعيلي يواجه أزمة ثقة وانتصار واحد يصحح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف خضر، المدرب العام السابق للنادى الإسماعيلى، عن كواليس اعتذاره بالاستمرار فى منصبه بعد 24 ساعة فقط من تعيينه، وقال خضر في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": وضع الإسماعيلي سيء ومحزن ولا يليق بتاريخ النادي، نحتاج في الوقت الحالي إلى اتحاد الجميع، بعد إصدار قرار تعييني شعرت بلغط دار في الأمر ولذلك تقدمت باستقالتي.

وأضاف، أن علي أبوجريشة تحدث معي مرتين للانضمام للجهاز وذلك قبل أسبوعين، وفوجئت بكلام كثير بعد إعلان تعييني، ولم أفكر في شيء غير أن الكلام لازم يقل قبل مباراة الغد، بصراحة الإسماعيلي بدأ بشكل غير جيد في الاعداد وهذا قادنا لهذا الشكل.

وتابع: فريق الإسماعيلي على المستوى الفردي يمتلك لاعبين أفضل من ثلثي فرق الدوري، ولكن الإصابات تلاحقت بسبب سوء فترة الإعداد ومازلنا نعاني وحصل تغييرات فنية كبيرة ويجب أن يكون لدينا يقظة واحساس بمسئوليتنا.

واختتم: اللاعبون الكبار بالفريق حدث لهم انعدام ثقة وهناك مباريات لا تتخيل أن يخسرها الاسماعيلي خسرناها، واعتقد مع عودة الاصابات سينتعش الفريق ومع أول فوز سيعود الاسماعيلي لمساره الصحيح.

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة، قرر ضم أشرف خضر للجهاز الفنى الحالى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش.

أشرف خضر عمل فى النادى الإسماعيلى عضوا فى الجهاز الفنى لفترات طويلة قبل أن يتولى القيادة الفنية للعديد من الفرق، منها منتخب السويس والمريخ البورسعيدى والقناة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".