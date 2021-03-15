شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: أغلى لاعب بالمحلة يتقاضى 750 ألف..والجهاز الفنى مرتبه لا يصل لـ200 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة، عن قيمة رواتب اللاعبين والجهاز الفنى بفريقه رغم الطفرة التى قدمها هذا الموسم، وقال خالد عيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أغلى لاعب فى غزل المحلة يتقاضى 750 ألف جنيه فقط لم نصل للمليون جنيه رغم فارق الإمكانيات الكبير مع أندية الدوري الأخرى، وأصغر لاعب عندنا يتقاضى من 250 وحتى 350 ألف جنيه وهما الناشئين".

ويضيف المدير الفنى لغزل المحلة : "جهازى بالكامل بمعنى أنا وكل المدربين بالجهاز لم تصلنا رواتبنا لـ 200 ألف جنيه رغم ما نسمعه عن أرقام تفوق هذا الرقم بكثير فيما يخص المدربين بالدوري المصرى".

وتابع خالد عيد: "لدينا هدف نسعى لتحقيقه حتى بأقل الإمكانيات ، الفلوس ليست كل شىء ، هناك جماهير وطموحات يجب أن تصل لها رغم كل الظروف".

وأكمل: "حينما طلبنى غزل المحلة لم أتحدث فى أموال ، أبناء النادى لابد أن يخدمونه حينما يطلب".

رفع فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد المدير الفني للفريق، شعار التحدي في موسمه الأول بدوري الأضواء والشهرة، رافضاً أن يكون فريسة سهلة لأصحاب الخبرات بالدوري العام، كما توقع الكثيرين لضعف الإمكانيات الفنية لزعيم الفلاحين، وعدم ضم عناصر من أصحاب الخبرات مثلما فعلت فرق أخرى صاعدة خلال الموسم الجاري.

بأقل الإمكانيات نجح غزل المحلة في إثبات حضور مميز بالإيجيبشن ليج ووضع بصمة واضحة بالعروض القوية والنتائج التي قدمها الفريق ونجح في تحقيق الفوز على فرق كبيرة ذات باع طويل بالبطولة.

وقدم غزل المحلة مباريات قوية تحت قيادة خالد عيد، وكان أبرزها في الموسم الجاري مباراتهم أمام الزمالك، والتي حسمها زعيم الفلاحين في الوقت القاتل بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، ليلحق بالأبيض أول هزيمة بالموسم الجاري، كما فاز أيضاً على الطلائع ووادي دجلة والانتاج الحربي والمقاولون

يحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين بزعيم الفلاحين، برصيد 22 نقطة، حصدها الغزل من 16 جولة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات فقط، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.