شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو يدعم الأهلي فى فندق الإقامة والتدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص حمدي شعبان سفير مصر بالكونغو على التواجد بشكل يومي في مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي من أجل دعم الفريق ومؤازرته قبل مباراة فيتا كلوب.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب في الثالثة من عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة بإستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وكان حمدى شعبان قد قال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "كل الترتيبات التي تسبق المباراة تسير على أعلى مستوى، والأهلي تم استقباله بشكل يليق بتاريخه ومكانته، وخضعت البعثة لمسحة كورونا".
وتابع سفير مصر في الكونغو: "مباراة الأهلي وفيتا كلوب تحظى باهتمام إعلامي كبير، الجميع يحتفل بوجود بطل أفريقيا وثالث العالم في الكونغو الحدث أكبر من مجرد مباراة في كرة القدم".
وعن الطقس في الكونغو أكد السفير أن درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما، وهناك رطوبة عالية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تسبق اللقاء.
وفى ذات السياق يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفني للاهلى مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم يتحدث فيه عن المباراة وأهميتها وكيفية تعامله مع الملعب المغطى بالنجيل الصناعى وتعود اللاعبين عليه ورؤيته الفنية للمباراة التى تمثل اهمية كبيرة للفريق الأحمر خلال مسيرته فى هذه النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها عقب فوزه على الزمالك فى السابع والعشرين من نوفمبر الماضى وتوج باللقب التاسع له فى تاريخ البطولة.