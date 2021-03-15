شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو يدعم الأهلي فى فندق الإقامة والتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص حمدي شعبان سفير مصر بالكونغو على التواجد بشكل يومي في مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي من أجل دعم الفريق ومؤازرته قبل مباراة فيتا كلوب.

ويتواجد السفير المصري بالكونغو مع الأهلي في فندق الإقامة وكذلك في المران من أجل الشد من آزر اللاعبين ودعمهم وكذلك تسهيل وتذليل أية أزمات قد تواجه البعثة خلال تواجدها في الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب في الثالثة من عصر غداً ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة بإستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.