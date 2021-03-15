شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: كارتيرون محظوظ على الترجي وأسامة فيصل الأنسب للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا، هي مباراة فاصلة للقلعة البيضاء في مشوار النسخة القائمة، وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": نتمنى التوفيق للاعبي الزمالك هم لاعبون كبار ولديهم خبرات، ومروا باختبارات كثيرة ونجحوا فيها، والمباراة الماضية كان لها ظروفها، وأعتقد عودة كارتيرون وأنه محظوظ على الترجي في مباراتين سابقتين هذا يمنح اللاعبين ثقة، وأهم شيئ أن تكون واثق في المدبر والمدرب واثق فيك هذا يعطي نوعاً من الاستقرار الفني على الملعب.

وأضاف: باتشيكو قدم أداء جيد وعمل ما عليه وأتمنى له التوفيق، ويجب دعم كارتيرون في تلك المرحلة، وأرى أن القصة بيد اللاعبين، لأنهم لديهم خبرات كبيرة خاصة في أفريقيا بعد وصولهم للمباراة النهائية رغم النقص الشديد في صفوفهم لكنهم قدموا أداء جيد.

واصل: الترجي نادي كبير وكذلك الزمالك، والمباراة الماضية كان خطأنا هو ترك بعض الأماكن بدون رقابة، والشراسة الهجومية لديهم كانت قوية، ولديهم لاعبين أقوياء والنقاز كان مفتاح لعب جيد، ولكن النتيجة فاجئتني جداً.

وعن تقييمه لأداء الزمالك قال طارق يحيى: لاعبي الزمالك كانوا أفضل فنياً داخل الملعب بنسبة 55% للزمالك و45% للترجي، ولم يظهر تواجد لللترجي إلا بعد طرد أبو الفتوح، والزمالك حتى وهو ناقص عددياً وصل لمرمى الترجي، وهذه المباراة مفصلية للزمالك في تاريخ البطولة .

وأضاف: نريد أن نحسم الثلاث نقاط غداً حتى ولو بهدف واحد، وجهة نظري يجب الدفع بأسامة فيصل في قيادة هجوم الزمالك أمام الترجي، ولا أعرب ظروف مروان حمدي بالنسبة لكارتيرون ولكن أتمنى له الأفضل في الفترة المقبلة، ولا يوجد فارق بين أبو جبل وجنش أو عود في حراسة المرمى، الأهم هو معاملة اللاعبين نفسياً بشكل أفضل.