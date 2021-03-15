"لدينا هدف واحد".. ماذا قال موسيماني في مؤتمر مباراة الأهلي وفيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لديه هدف واحد فقط من مباراته أمام فيتا كلوب الكونغولي.

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب عصر الثلاثاء بالجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وفيتا كلوب "لدينا هدف واحد وهو العودة للقاهرة بنقاط المباراة الـ3، قدمنا مباراة جيدة في القاهرة وكنا الأقرب للفوز، لكنها كرة القدم".

وأكد "في بعض الأحيان تأتي النتائج عكس سير المباريات، في مباراة القاهرة أهدرنا العديد من الفرص وتعادلنا 2-2".

وتابع "نعلم أننا نواجه صعوبات كثيرة في رحلة الكونغو من بينها درجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة لكن هذه الظروف الصعبة لن تزيدنا إلا حماساً وإصراراً على الفوز".

وأضاف "في النسخة الأخيرة تأهل الاهلي لربع نهائي البطولة في آخر جولة بعدما تعادل مع الهلال السوداني في الخرطوم، وواصل رحلة الانتصارات إلى أن توّج بلقب بالبطولة في النهاية".

واستمر "الفريق يواجه غيابات كثيرة لكن أعمل دائماً ٔما على تجهيز أي ١١ لاعبا للمشاركة وتمثيل الأهلي على أفضل ما يكون".

واختتم "لن يشارك في المباراة أي لاعب كان مصاباً ٕإلا إذا أكد طبيب الفريق جاهزيته تماما للمشاركة في المباريات، نعمل على أدق التفاصيل ونستعد بكل قوة لتلك المباراة".