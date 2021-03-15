الشناوي: نملك جميع الأسلحة للفوز على فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي، أنه رغم صعوبة مباراة فيتا كلوب المقرر لها غدًا الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا، إلا أن اللاعبين قادرون على حسم النتيجة واستكمال مشوار التأهل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب عصر غد الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قال الشناوي: "سافرنا إلى الكونغو لتحقيق الفوز، نملك جميع الأسلحة التي تؤهلنا لتحقيق ذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيري الذي لا حدود له".

وأضاف الشناوي: "الأهلي قدم مباراة قوية أمام فيتا كلوب بالقاهرة (في الجولة الثالثة) والتي شهدت سيطرة ميدانية فوق أرض الملعب، لكن في النهاية كان التعادل بهدفين لمثلهما وهذا وارد في كرة القدم".

وتابع: "ما حدث أمام فيتا كلوب في مباراة القاهرة لا يتكرر كثيراً لكنها كرة القدم، وعلى الجميع أن يتقبل أحكامها".

وواصل: "رغم صعوبة المباراة إلا أن الأهلي قادر على حسم النتيجة واستكمال مشوار التأهل وهو الأهم.. وفي الموسم الماضي انتظرنا للجولة الأخيرة أمام الهلال؛ من أجل التأهل ثم نجحنا في تحقيق اللقب".

وشدد قائد الأهلي على أن لاعبي الفريق على قدر المسئولية، ولديهم من الخبرات ما يلزم لمواجهة حرارة الطقس وأرض الملعب، بعدما سبق لهم تجاوز العديد من المواقف المماثلة بنجاح.

وأتم الشناوي حديثه قائلا: "تحدثنا كلاعبين سويا، واتفقنا جميعا على التحلي بشخصية الأهلي وروح الفريق الواحد؛ من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة بصرف النظر عن صعوبة مواجهة الغد".

جدير بالذكر أن الأهلي وفيتا كلوب يتقاسمان المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر سيمبا التنزاني الجدول برصيد 7 نقاط، أما المريخ فيتذيل الترتيب بنقطة واحدة.