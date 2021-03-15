تقارير: رئيس فيتا كلوب يؤكد حضور الجماهير في لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قالت تقارير كونغولية، اليوم الاثنين، إن بستين كزادي رئيس نادي فيتا كلوب أكد حضور الجماهير "بعدد محدود" في مباراة الفريق ضد الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب عصر غد الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "footrdc" الكونغولية، فإن رئيس فيتا كلوب أكد أنه سيكون هناك عدد قليل من الجماهير في مباراة الفريق ضد الأهلي، مشددا على عدم الالتفات إلى الأنباء التي تنفي الحضور الجماهيري في المباراة.

وأضافت الصحيفة أن كزادي يطمئن جماهير النادي بأن الملعب مرخص من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف" لاستقبال 3000 مشجع، مشيرا إلى أنه سيتكفل بحل أي أزمة إذا حدث.

جدير بالذكر أن الأهلي وفيتا كلوب يتقاسمان المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر سيمبا التنزاني الجدول برصيد 7 نقاط، أما المريخ فيتذيل الترتيب بنقطة واحدة.