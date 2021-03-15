"على الزمالك مقاضاته".. طارق سليمان يكشف تفاصيل جديدة فى أزمة مستحقات أشيمبونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق سليمان طبيب منتخب مصر والزمالك السابق، إن الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق هو من أضر بإدارة النادي الأبيض، مستندا على تقرير طبي يؤكد إصابة اللاعب بمشكلة عضلية منعته من اللعب.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أصدرت حكمًا لصالح أشيمبونج ضد الزمالك يقضي بدفع مليون و100 ألف دولار، مع التهديد بالحرمان من الانتقالات.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال سليمان: "تابعت مثل الجميع حكم المحكمة الرياضية وأنباء تغريم الزمالك بسبب اللاعب الغاني، خلال فترة تواجدي كطبيب في الفريق الأول كان أشيمبونج متواجدا ضمن صفوف النادي، تم الكشف عليه، وخضع لأشعة أثبتت إصابته في العضلات الضامة".

وأضاف: "توجه إلى غانا لمدة شهر وعند عودته إلى الزمالك خضع لأشعة أخرى ورنين وفوجئت بما فعله، ففي بعض الدول يقومون بمزق العضلة بشكل كامل لإزالة الألم، هذا نوع من أنواع العلاج أحيانا نلجأ له كأطباء ولكن بشكل جراحي لإزالة الألم الناتج عن الشد المستمر للوتر".

وتابع: "أشيمبونج لم يكن يعلم أن هناك 4 عضلات في تلك المنطقة، وما فعله قطع الأربع عضلات وكون تجمع دموي.. ما حدث يهدد مسيرة أي لاعب ولا يمكنه من اللعب بشكل سليم".

وواصل: "أنا ابن من أبناء الزمالك ولاعب سابق للنادي، لا يمكنني الوقوف صامتا وأنا أرى النادي أمام أزمة ومعي مستند قد يساعده في تجاوز العقوبة أمام الاتحاد الدولي (فيفا)".

وأكمل: "اللاعب هو المتسبب في الأزمة، أنا واجهته واعترف وقتها بما حدث، وحينها نصحت إدارة النادي بمحاولة الاستغناء عنه أو بيعه".

وأردف: "ليس من حقه مطالبة النادي بغرامة ورفع دعوى قضائية ضده، بل من حق الزمالك أن يرفع عليه دعوى قضائية لأنه هو من أضر بالنادي".

وأتم: "تواصلت مع المستشار هشام ابراهيم (عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك) لكن لم نتفق على موعد للقاء حتى الآن، أنا تحت أمر النادي في أي وقت".