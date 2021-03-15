الأهلي يتدرب عصرا.. وعبد الحفيظ يؤكد: نرفع شعار "الفوز فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين (بتوقيت القاهرة)، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا؛ استعداداً لمواجهة فيتا كلوب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب عصر غد الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا

ومن المقرر أن تتحرك حافلة فريق الأهلي من فندق الإقامة في الواحدة والنصف بتوقيت الكونغو؛ لخوض مرانه الثاني على ملعب الشهداء.

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب، مشيرا إلى أن هناك حالة من التركيز والجدية في بعثة الفريق؛ من أجل تحقيق الفوز.

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي سافر إلى الكونغو رافعاً شعارا واحدا؛ هو "الفوز فقط"، مؤكداً ثقته الكاملة في خبرات لاعبيه، وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه المباريات، والمواقف الصعبة.

وقال عبد الحفيظ: "لدينا ثقة كاملة في لاعبينا ونرغب في العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة؛ من أجل استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي".

جدير بالذكر أن لاعبي الأهلي خضعوا لمسحة طبية في فندق الاقامة أمس الأحد؛ وفقا للبروتوكول المعمول به في جائحة كورونا.