طبيب الفريق يؤكد.. جاهزية ثلاثي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، ومحمد هاني لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب عصر غد الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا

وقال أبو عبلة أن الثنائي؛ طاهر والسولية، خاضا برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية وجاهزان طبيا لمواجهة فيتا كلوب غدا، وسينتظمان في مران اليوم الاثنين.

كما أكد الطبيب أن محمد هاني سيشارك هو الآخر في مران اليوم بشكل طبيعي، ولن تؤثر الغرز التجميلية التي خضع لها أمس على تواجده في مران اليوم أو مشاركته في مباراة الغد، وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وكان طاهر محمد طاهر قد عانى من التواء بسيط في الكاحل، فيما عانى عمرو السولية من إجهاد، بينما تعرض محمد هاني لكدمة أسفل الحاجب في مران أمس، استدعت بعض الغرز التجميلية.

جدير بالذكر أن الأهلي وفيتا كلوب يتقاسمان المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر سيمبا التنزاني الجدول برصيد 7 نقاط، أما المريخ فيتذيل الترتيب بنقطة واحدة.