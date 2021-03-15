شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يكشف مخاوف الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، مساء اليوم الأحد، على أهمية مواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية: مواجهة فيتا كلوب هامة بالنسبة لنا وهناك استعداد كبير للقاء، ودوافعنا كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية. اللاعبون عازمون على حسم اللقاء لصالحنا.

وتابع: هناك ظروف صعبة ستلعب فيها المباراة ولكن لا يوجد أعذار لأننا نمثل الأهلي ولاعبيه قادرين على تخطي كل الصعاب. أمامنا هدف واحد نسعى له وهو تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث.

وكشف: «أرضية الملعب صعبة خاصة أنها لم تتغير منذ سنوات كثيرة، كما أن درجة الحرارة عالية جدا، ولكن لدينا ثقة في اللاعبين ولا يوجد أعذار، وعلينا القتال من أجل الخروج من هذا الموقف الصعب الذي وضعنا أنفسنا فيه.

وأردف المدرب المساعد بالجهاز الفني للقلعة الحمراء: «لاعبو الأهلي يظهرون في الأوقات الصعبة، والأجواء التي تسيطر على التدريبات حماسية للغاية، والجميع لديه رغبة في التواجد بالتشكيل .

وأتم: «إصابة محمد هاني خفيفة وسيشارك في المباراة بشكل طبيعي جدا، وعلي معلول لاعب مميز ومفتاح هام في الفريق، ولكن نثق في اللاعبين الموجودين وأيمن أشرف قادر على تعويضه .