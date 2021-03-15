شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب أرسنال وأوباميانج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، النار على إدارة النادي الأبيض مقارنًا إياها بإدارة نادي أرسنال الإنجليزي عقب جلوس نجم الجانرز بيير إيمريك أوباميانج على مقاعد بدلاء فريقه، أمس، خلال مباراة ضد توتنهام في ديربي شمال لندن.

وغرَّد ممدوح عباس، عبر حسابه على «تويتر» قائلًا: «جلس بالأمس على دكة البدلاء رغم أنه قائد الفريق ونجمه وهدافه بيير إيمريك أوباميانج وذلك بناء على قضية سلوكية خاصة بوصوله متأخرا ملعب المباراة، فكان هذا قرار المدير الفني ميكيل أرتيتا ولم يشركه طوال المباراة، وفاز الأرسنال على توتنهام. هذه هي القيم الرياضية».

وأضاف: «أما في بلدنا العزيز، وتحديدا في نادي الزمالك، فقد جلس اثنان ممن يدعون أنهم من المسؤولين في النادي يسألون لاعبي الفريق الأول بعد مباراة الترجي في تونس عن رأيهم في المدير الفني السابق جايمي باتشيكو. هذا هو الفرق بين الإدارة بالعلم وإدارة البهلوانات بالجهل في مصر».

وكانت إدارة الزمالك قد قررت إقالة جايمي باتشيكو من القيادة الفنية لفريق الكرة وإعادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى منصب المدير الفني بعد فسخ تعاقده مع التعاون السعودي.

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