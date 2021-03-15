شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حقوق بث مباراة الزمالك والترجي التونسي، التي من المقرر أن تقام غدًا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي، وذلك عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس، بعد تقوية البث الأرضي بتقنية HD بمختلف محافظات مصر لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي.

ووجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون، محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية، وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، بضرورة خروج المباراة بأفضل صورة ممكنة، لأن في ذلك انعكاس كبير لصورة وسمعة مصر أمام العالم وقارة أفريقيا.

وتضمنت توجيهات نائلة فاروق، ضرورة الالتزام في إخراج مباراة الزمالك والترجي، بالقواعد والمعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي (كاف)، وكذلك أماكن تثبيت الكاميرات في الملعب وفقًا لخطة الكاف التي حددها، حيث يجري التنسيق معه من خلال إدارة التبادل الإخباري.

من جانبه، كشف محمد إبراهيم الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية لمصراوي، أن المباراة سيتم بثها بـ10 كاميرات، وإخراجها بالوحدة 22HD، حيث يقوم بإخراج المباراة المخرج خالد عبدالعاطي، فيما يتولى أحمد رمزي مهام بروديوسر المباراة.

وأكد الجوهري، أن الكاميرات سيتم تثبيتها في الملعب وفقًا للخطة التي أعدها الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لفريق المباراة من مخرجين ومصورين، للخروج بها بأفضل صورة مشرفة لمصر، خاصة وأن المباراة تحمل أهمية كبرى لمشوار الزمالك – ممثل مصر- في البطولة.