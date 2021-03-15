شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور جلسة الحكم في طعن «حل مجلس الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منذ قليل مرتضى منصور منذ قليل إلى مجلس الدولة لحضور جلسة المحكمة الإدارية العليا المقرر فيها صدور الحكم بالطعن المقام منه، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي برئاسته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

ويترقب جماهير القلعة البيضاء هذا الحكم لأنه سيقول «الكلمة الاخيرة» في نزاع مرتضى منصور على الاستمرار في رئاسة الزمالك فيحسن مصير النادي «إداريًا» بحكم نهائي غير قابل للطعن.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت أول الشهر الجاري، أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، حيث أوصت برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل النادي.