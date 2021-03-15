شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتحدى: حضرنا للكونغو من أجل الفوز على فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب غداً الثلاثاء، على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك حالة من التركيز والجدية في بعثة الفريق؛ من أجل تحقيق الفوز.

وشدد مدير الكرة على أن الأهلي سافر إلى الكونغو رافعاً شعارا واحدا؛ هو «الفوز فقط»، مؤكداً ثقته الكاملة في خبرات لاعبيه، وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه المباريات، والمواقف الصعبة.

وتابع: «لدينا ثقة كاملة في لاعبينا ونرغب في العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة؛ من أجل استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي».

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الأمور مُستقرة في بعثة الأهلي، والكل يجتهد ويبذل أقصى ما لديه؛ من أجل تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي على أرضه، والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة الثلاثة.

أشار إلى أن لاعبو الأهلي يظهرون في الأوقات الصعبة، والأجواء التي تسيطر على التدريبات حماسية للغاية، والجميع لديه رغبة في التواجد بالتشكيل«.

وأتم: «إصابة محمد هاني خفيفة وسيشارك في المباراة بشكل طبيعي جدا، وعلي معلول لاعب مميز ومفتاح هام في الفريق، ولكن نثق في اللاعبين الموجودين وأيمن أشرف قادر على تعويضه».

ويستعد الأهلي لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة من عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.