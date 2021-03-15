شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الاحترازية لمقر إقامة الأهلي في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحرص بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال تواجدها في الكونغو حالياً.

ويقوم عامل مُتخصص من البعثة بتطبيق إجراءات التعقيم بشكل مُستمر على مدار اليوم، ومن بينها تعقيم غرف اللاعبين والقاعة التي تم تخصيصها لتناول الوجبات، وقاعة المحاضرات، بالإضافة إلى تعقيم ملعب التدريب، وجميع أدوات وأجهزة التمرين، في إطار حرص بعثة الفريق على تطبيق جميع إجراءات السلامة للحفاظ على الجميع.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة امام فيتا كلوب الكونغولي في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية في فندق الاقامة أمس الأحد؛ وفقًا للبروتوكول المعمول به في جائحة كورونا، قبل أن يخوض مرانه الأول على ملعب الشهداء، في حضور السفير حمدي شعبان، سفير مصر في دولة الكونغو، الذي حرص على متابعة المران، ثم رافق البعثة إلى فندق الإقامة، في إطار حرصه على دعم الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب.