شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه اليوم على ملعب الشهداء في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب.

وتتحرك حافلة فريق الأهلي من فندق الإقامة في الواحدة والنصف بتوقيت الكونغو؛ لخوض مرانه الثاني على ملعب الشهداء، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التي تنص على أحقية الفريق الضيف في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام فيتا كلوب الكونغولي في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية في فندق الاقامة أمس الأحد، وفقا للبروتوكول المعمول به في جائحة كورونا، قبل أن يخوض مرانه الأول على ملعب الشهداء، في حضور السفير حمدي شعبان، سفير مصر في دولة الكونغو، الذي حرص على متابعة المران، ثم رافق البعثة إلى فندق الإقامة، في إطار حرصه على دعم الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب.

ويبحث الاهلى عن انتصار جديد يعيده للمنافسة مرة أخرى بالمجموعة بعد تأزم موقفة بالخسارة من سيمبا التنزانى والتعادل بطعم الهزيمة مع فيتا كلوب في المباراة التي جمعتهما مؤخرا لتزداد حالة الغضب عند جمهور الأهلى خوفا على الفريق الذي بات مطالبا بالفوز على الفريق الكونغولى على أرضه.