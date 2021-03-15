شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تطبق الإجراءات الاحترازية فى الكونغو قبل مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال وجودها فى الكونغو حالياً للوقاية من فيروس كورونا. ويقوم عامل مُتخصص من البعثة بتطبيق إجراءات التعقيم بشكل مُستمر، ويتم تعقيم غرف اللاعبين والقاعة التى تم تخصيصها لتناول الوجبات، وكذلك قاعة المحاضرات على مدار اليوم.

كما يتم تعقيم ملعب التدريب بجانب جميع أدوات وأجهزة التدريب بشكل مٌستمر، فى إطار حرص بعثة الفريق على تطبيق جميع إجراءات السلامة للحفاظ على الجميع.

ويختتم فريق الأهلي، اليوم الاثنين، تحضيراته، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى غدا الثلاثاء، فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يضع الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى اللمسات الأخيرة على خطة المباراة وأسلوب اللعب الذى سيعتمد عليه فى لقاء الغد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تنعش آمال النسور الحمر فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.

وسيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفنى للأهلى بعد قرار الاتحاد الأفريقي بمنع الجماهير من حضور المباريات فى المنافسات الإفريقية، وهو ما يعنى أن مباراته ضد فيتا كلوب التى ستجمعهما غدا ستقام بدون حضور جماهيري.

وكان مقررا حضور 3 آلاف مشجع للمباراة، وهو ما كان يقلق الجهاز الفنى للفريق الأحمر قبل موقعة الغد.

وكشف ديبا ايلونجا، مدير الكرة بفريق فيتا كلوب، غياب جماهير فريقه فى مباراته ضد الأهلى على ملعب الشهداء، مؤكدا أن ناديه لن يكون استثناء فى الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، بتأكيد الالتزام بصحة الجميع لأنهم أهم شيء وفى مقدمة أولوياتهم.