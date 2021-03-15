شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تجرى مسحة كورونا استعدادا لنومونجو التنزانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز المسحة الرسمية الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا بمقر فندق الإقامة فى العاصمة التنزانية دار السلام استعداداً لمواجهة نومونجو.

ويحل بيراميدز ضيفاً على نومونجو باستاد تنزانيا الوطنى فى الثالثة عصر الأربعاء فى إطار ثانى مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع جميع أفراد البعثة المسحة الرسمية الخاصة بالمباراة وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "كاف"، لخوض المباريات القارية، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه على استاد تنزانيا الوطنى فى الرابعة مساء اليوم، بدلا الغد، كما تنص اللائحة.

وكان من المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه على ملعب المباراة، يوم الثلاثاء، ولكنه تقرر إقامته اليوم، الاثنين، فى ظل انشغال استاد تنزانيا الوطنى غدا بمباراة سيمبا التنزانى والمريخ السودانى فى إطار دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وبالتالى تقرر تبديل المران بالملعب الرئيسي.

ويعتلى بيراميدز قمة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية بعدما حقق فوزا كبيرا على حساب نكانا الزامبى فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وتضم قائمة بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.