شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يبدأ تجهيز على غزال استعداداً لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، برنامجا تأهيليا لعلى غزال مدافع وسط الفريق العائد من الإصابة تحسباً لعودته لقيادة منطقة الوسط فى لقاء الفريق المقبل أمام مصر المقاصة في الثانى من أبريل المقبل بالجولة السابعة عشرة للدورى.

وحصل لاعبو سموحة على راحة بعد الفوز الأخير الذى حققوه على أسوان بخماسية نظيفة فى الجولة الماضية للدورى رفعتهم للنقطة 22 نقطة في المركز السابع من 15 مباراة ، فاز الفريق الأزرق فى 4 وتعادل فى 10 وخسر لقاءً وحيداً، وأحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ15.

ويغيب على غزال عن مباريات سموحة منذ فترة بداعى الإصابة، بالرغم من مشاركته مع الموج الأزرق منذ التعاقد معه قادما من الدورى البرتغالى بداية الموسم الحالي بعد فشل انتقاله للزمالك .

ويأمل أحمد سامى في تأهيل اللاعب بالشكل المناسب خلال فترة التوقف الحالية للدورى من أجل الإستفادة بخبراته بداية من اللقاء المقبل.

في سياق متصل، وضع أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، برنامجا تدريبيا خاصا لعرفة السيد مهاجم الفريق المنتقل للفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل رفع لياقته البدنية، بعدما ظهرت زيادة في وزنه خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في الجولة الماضية.

وتعاقد سموحة مع عرفة السيد فى فترة الانتقالات الشتوية في فترة انتقال حر، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع ناديه السابق إنبى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق البترولى.

ويحاول عرفة السيد العودة لسابق مستواه عندما كان لاعبا في الجونة ثم انتقل للزمالك، ولعب من خلاله بصفوف المنتخب الوطنى، إلا أنه اختفى خلال عامين وتحديدا منذ انتقاله لإنبى.