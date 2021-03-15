شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر والسولية وهانى من مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ثلاثى الفريق "طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد هانى" سيُشاركون فى مران اليوم بالكونغو.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر عانى من التواء بسيط فى الكاحل، فيما عانى عمرو السولية من إجهاد، وخاض الثنائى برنامجا تأهيليا الفترة الماضية.

وأشار الدكتور أحمد أبو عبلة إلى أن طاهر والسولية سينتظمان فى مران اليوم بعدما أنهيا برنامجهما التأهيلى الأيام الماضية.

وأكد رئيس الجهاز الطبى للأهلى أن محمد هانى سيشارك هو الآخر فى مران اليوم بعدما أجرى أمس غرز تجميلية على خلفية إصابته بجرح إثر احتكاك فى مران الأمس، مؤكداً أن محمد هانى سيكون جاهزاً لمران اليوم دون مشاكل.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق فيتا كلوب فى الثالثة من عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفنى للأهلى بعد قرار الاتحاد الأفريقي بمنع الجماهير من حضور المباريات فى المنافسات الإفريقية، وهو ما يعنى أن مباراته ضد فيتا كلوب التى ستجمعهما غدا ستقام بدون حضور جماهيري.

وكان مقررا حضور 3 آلاف مشجع للمباراة، وهو ما كان يقلق الجهاز الفنى للفريق الأحمر قبل موقعة الغد.

وكشف ديبا ايلونجا، مدير الكرة بفريق فيتا كلوب، غياب جماهير فريقه فى مباراته ضد الأهلى على ملعب الشهداء، مؤكدا أن ناديه لن يكون استثناء فى الظروف الراهنة التى يمر بها العالم، بتأكيد الالتزام بصحة الجميع لأنهم أهم شيء وفى مقدمة أولوياتهم.