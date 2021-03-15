الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة فيتا كلوب بدورى الأبطال

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأخير فى الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا استعداداً لخوض مباراة فيتا كلوب.

وتتحرك حافلة الفريق من مقر الإقامة فى الواحدة والنصف بتوقيت الكونغو لخوض المران على ملعب الشهداء والذى يستضيف مباراة الفريقين فى الثالثة من عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، السبت، وخاض الفريق أول مران له بالكونغو على ملعب الشهداء أمس فى نفس توقيت المباراة.

ويتدرب الأهلى مرتين على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بسبب إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي.

كما يعقد موسيمانى مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم يتحدث فيه عن المباراة وأهميتها وكيفية تعامله مع الملعب المغطى بالنجيل الصناعى وتعود اللاعبين عليه ورؤيته الفنية للمباراة التى تمثل اهمية كبيرة للفريق الأحمر خلال مسيرته فى هذه النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها عقب فوزه على الزمالك فى السابع والعشرين من نوفمبر الماضى وتوج باللقب التاسع له فى تاريخ البطولة.