شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 لاعبات فى منتخب الكاراتيه بفيروس كورونا بالدورى العالمى بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب الكاراتيه، قبل عودتهم من تركيا بعد المشاركة فى منافسات الدورى العالمى، عن تأكد إصابة الثلاثى فريال أشرف، وياسمين حمدى، وسارة عاصم، بفيروس كورونا.

ولم تظهر أى أعراض على اللاعبات، بينما جاءت المسحة إيجابية، وتم عزلهن فى أحد الفنادق فى تركيا تحت ملاحظة وإشراف أحمد الصاوى طبيب المنتخب.

ومن المقرر أن تتخلف اللاعبات عن العودة مع البعثة، والمقرر عودتها مساء اليوم إلى القاهرة، بعد حصد الكثير من الميداليات فى منافسات البطولة.

وحقق لاعبو منتخب الكاراتيه ميدالية ذهبية عن طريق على الصاوى ، وفضية للاعبة فريال اشرف والتى اعتذرت عن خوض اللقاء بعد ايجابية العينة ، بالإضافة الى 4 برونزيات عن طريق ريم سلامة ، ومحمد رمضان ، و منتخب الكاتا سيدات ، ومنتخب الكاتا رجال .

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه فى البطولة كلا من: محمد أحمد، ياسمين حمدى، وزياد محمد، آية هشام، ريم سلامة، سهيلة أحمد، حبيبة ماجد، طه طارق، وعبد الله ممدوح، ومحمد صلاح، على الصاوى، عبد الرحمن حاتم، يوسف أشرف، على الكومى، أسماء مجدى، تقى هشام، وفريال أشرف ، وشيماء أبو اليزيد، سارة عاصم.