شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: جئنا إلى الكونغو للفوز على فيتا كلوب وحصد الثلاث نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية لاعبيه لخوض مباراة فيتا كلوب بملعب الأخير غداً فى الجولة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، مشددا على أن هناك حالة من التركيز والجدية فى بعثة الفريق من أجل تحقيق الفوز على الفريق الكونغولي.

وأضاف مدير الكرة، أن الأهلى سافر إلى الكونغو رافعاً شعاراً واحداً هو "الفوز فقط"، مؤكداً ثقته التامة فى قدرات لاعبيه وخبراتهم على التعامل مع مثل هذه المباريات.

وتابع عبد الحفيظ ، لدينا ثقة تامة فى لاعبينا ونرغب فى العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاثة من أجل استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقى، مشيراً إلى أن الأمور مُستقرة فى بعثة الأهلى وأن الجميع يجتهد ويبذل قصارى جهده من أجل تحقيق نتيجة جيدة بالفوز على الفريق الكونغولى على أرضه.

ويستعد الأهلي لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة من عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصه فى الصعود لدور الثمانية خاصة أن الخسارة تزيد من صعوبة فرصته بل قد تقضى عليها خاصة انها ستزيد من فرص المنافس المباشر وهو فيتا كلوب الذى سيواجه سيمبا والمريخ فى آخر جولتين.