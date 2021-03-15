شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى مع نظيره فيتا كلوب الكونغولى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا فى مباراة لا تقبل سوى الفوز للأحمر أو التعادل على الأقل.

موعد مباراة مباراة الاهلي وفيتا كلوب

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلى والفريق الكونغولى غدا الثلاثاء، فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، تحت أشعة الشمس، وعلى ملعب ترتان، فى مباراة يحتاج فيها الأحمر إلى الفوز أو التعادل على الأقل لضمان الصعود الى الدور التالى من البطولة.

ترتيب مجموعة الاهلي

ويتصدر فريق سيمبا التنزانى ترتيب مجموعة الأهلى برصيد 7 نقاط ، و يليه فيتا كلوب بنفس الرصيد ، ثم الأهلى رابعا مكتفيا بأربعة نقاط، ويتذيل المريخ السودانى المركز الأخير بنقطة واحدة فقط .

وتضم قائمة الأهلي التى اختارها بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق كل من ‏محمد الشناوى وأحمد رمضان بيكهام ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدى فتحى ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلى لطفى ‏وعمرو السولية، وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايى ومحمد هانى ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل ‏كوكا، فيما تم استبعاد على معلول للإصابة.