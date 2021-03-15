شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دي ماريا .. منزل قائد باريس سان جيرمان يتعرض للسطو في وجود عائلته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرضت عائلة ماركينيوس، مدافع وقائد باريس سان جيرمان، لحادث سرقة، أمس الأحد، تزامنا مع مباراة فريقه ضد نانت، في الدوري الفرنسي.

وذكرت شبكة «راديو مونت كارلو»، أن اللصوص داهموا منزل والدي ماركينيوس.

وأضافت الشبكة أن اللاعب البرازيلي، تم إبلاغه بالحادث عقب انتهاء المباراة، التي حقق فيها نانت الفوز (2-1)، على ملعب حديقة الأمراء، حيث أصيب بصدمة كبيرة بعد سماع الخبر.

وكان آنخيل دي ماريا، لاعب بي إس جي الآخر، قد أُبلغ أيضا اليوم بتعرض منزله لسطو مسلح، في حضور عائلته، وتم استبداله أثناء المباراة نظرا لخطورة الموقف.