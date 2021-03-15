شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتلقى عرضًا مغريًا للرحيل عن ليفربول في الصيف: ليس من ريال مدريد أو برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتزايد التقارير التي تشير إلى اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فيما لفت تقرير جديد إلى تلقي «الملك المصري» عرضًا مغريًا للانضمام إلى ناد جديد.

وحسب موقع Todo Fichajes الإسباني، لن يجدد محمد صلاح عقده مع ليفربول والذي ينتهي في صيف عام 2023، في الوقت نفسه لن يستطيع النجم المصري الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في إسبانيا، الوجهة المفضلة له، إلا أنه قد يتحول اتجاهه للعودة إلى الدوري الإيطالي مرة جديدة من بوابة نادي يوفنتوس حامل اللقب.

ولفت التقرير إلى أن استمرار الثلاثي باولو ديبالا وألفارو موراتا، بالإضافة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس مضمونًا بالنسبة لإدارة يوفنتوس فيما تسعى للعثور على بدائل محتملة في سوق الانتقالات.

وعادت التقرير ليؤكد أن محمد صلاح سيكون سعيدًا بالعودة إلى الدوري الإيطالي وارتداء قميص يوفنتوس في تجربة جديدة، فيما أشار إلى أن السيدة العجوز قد تقدم للاعب بعرض مغر بالفعل.

وكان محمد صلاح قد ارتبط خلال الفترة الماضية بالرحيل عن ليفربول، بعدما رفض خلال حوار سابق أجراه مع صحيفة «آس» الإسبانية إغلاق الباب أمام انتقاله في المستقبل إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد أو برشلونة.