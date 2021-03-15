«واقعة غريبة».. لاعبة تُرضع طفلها خلال إحدى المباريات النسائية بكينيا: «كان بيبكي»

الشارقة - اميمة ياسر - واقعة طريفة شهدتها الملاعب الإفريقية، عندما قامت لاعبة فريق كارانجاثا الكينى بإرضاع طفلها خلال الشوط الأول فى مباراة بكينيا.

الواقعة لاقت استحسان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بصورة "خطفت القلوب" للاعبة التى تبلغ من العمر 23 عاماً، وهي تُرضع طفلها بين الشوطين في إحدى مباريات كرة القدم النسائية بكينيا.

وتناقل الإعلام المحلي الكيني قصة "ويني وامبي كاماو" التي نالت صورتها مع رضيعها على أرضية الملعب "إعجاب" الناس عامةً، وتزامن ذلك مع الأسبوع الذي شهد الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأكد الإعلام الكيني، أن الأم لم تجد من يساعدها على تريبة طفلها ورعايته، باستثناء جدّتها البالغة من العمر 60 عامًا، والتي كانت مشغولة بكسب "لقمة العيش" يوم المباراة. حسب رواية الإعلام الكيني.

وقالت لاعبة فريق كارانغاثا الكيني النسائي: "في ذلك اليوم، كان من المقرر أن تغادر جدتي المنزل لقضاء بعض الأعمال وكسب لقمة العيش. لقد اتفقنا على أن أذهب مع الطفل لأنني لا أريد تفويت المباراة. هذا هو الترتيب المعتاد لدينا حتى عندما أذهب إلى التدريب بعد فترة العمل".

وأضافت: "تركت العمل في الساعة العاشرة صباحًا، وذهبت إلى الملعب رفقة طفلي".

ثم تابعت وصف أحساسيها وهي تجمع بين لعب كرة القدم وإرضاع طفلها: "لقد مررت بيوم صعب خلال تلك المباراة. لم أفهم سبب بكاء طفلي قبل دقائق من انطلاقها. لقد أرضعته أولاً لكنه لم يتوقف عن البكاء". حسبما نشر موقع "بطولات".

ثم اختتمت حديثها قائلةً: "بعد صافرة الحكم لبدء المباراة، دعوت الله أن يتوقف رضيعي عن البكاء.. ذهبت لإرضاعه بعد نهاية الشوط الأول، ثم صُدمت (بعد صافرة النهاية) بتلقي مكالمات كثيرة من داخل البلاد وخارجها بعد انتشار صورتي وانا ارضع طفلي".

يشار إلى أن المباراة أقيمت احتفالًا باليوم العالمى للمرأة، وذهبت وينى وامبى كاماو للمشاركة فى المباراة وهى مصطحبة رضيعها معها.

اليوم العالمى للمرأة هو احتفال عالمى يحدث فى الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفى بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة فى هذا اليوم.